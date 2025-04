MOMENTO ESPECIAL

Carol Peixinho encanta ao compartilhar vídeo do ultrassom do primeiro filho

A influenciadora compartilhou nas redes sociais o momento emocionante do ultrassom do seu primeiro filho com o cantor Thiaguinho

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 2 de abril de 2025 às 12:28

Carol Peixinho encanta ao compartilhar vídeo do ultrassom do primeiro filho Crédito: Reprodução/Instagram

Carol Peixinho e Thiaguinho estão vivendo uma fase especial. À espera do primeiro filho, o casal compartilhou nesta quarta-feira (02) um vídeo emocionante do ultrassom do bebê. Nas imagens, eles aparecem emocionados ao acompanhar o desenvolvimento do pequeno.>

A influenciadora contou que a gestação segue bem e destacou a felicidade de ver que o bebê está saudável. “Dia de ultrassom é a coisa mais especial do mundo. Neném crescendo, neném saudável, neném ganhando peso. Não tenho palavras para descrever esse momento”, disse Carol, que está no terceiro mês de gravidez.>

A futura mamãe ainda brincou ao comentar que, segundo as imagens do exame, o bebê puxou a ela. “Conseguimos tirar uma foto de frente e é a minha cara. Nosso bebezinho é muito animado, não para quieto. Puxou à mãe”, afirmou.>