ROMANCE NO AR

Saiba quem é Ian Bortolanza, o novo namorado de Anitta

Anitta e o empresário Ian Bortolanza estão juntos há cerca de dois meses

Anitta está apaixonada. A cantora apresentou seu novo namorado, o empresário Ian Bortolanza, durante as celebrações do aniversário de 32 anos. Ela recebeu amigos e familiares para um ritual hindu em sua mansão, no Rio de Janeiro.>