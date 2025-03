REALITY SHOW

Aline reage a atitudes de Vilma no BBB 25: 'Nenhuma mulher merece ouvir isso'

Atriz detalha jornada de autodescoberta e destaca importância da liberdade sexual

Heider Sacramento

Publicado em 26 de março de 2025 às 13:40

Aline Patriarca Crédito: Reprodução/TV Globo

A última eliminada do BBB 25, Aline Patriarca, participou do Mais Você nesta quarta-feira (26) e abriu o jogo sobre sua trajetória no reality. Em conversa com Ana Maria Braga, a ex-sister afirmou que não se arrepende de suas escolhas no programa. “Não me arrependo de nada”, declarou. >

No bate-papo, Aline revisitou momentos polêmicos e se mostrou surpresa ao descobrir comentários negativos feitos por Vilma, mãe de Diogo Almeida. “Não fazia ideia […] Foi decepcionante. Eu acho que nenhuma mulher, nenhuma pessoa merece esse tipo de comentário”, desabafou. Segundo ela, Vilma mantinha uma postura amigável na sua frente, mas criticava suas atitudes nos bastidores. “Ela tinha palavras de carinho na minha frente, mas pelas costas ela pesava tanto nas palavras […] Não consigo entender, ainda estou assimilando a situação.”>

A ex-participante também analisou sua relação com Diogo Almeida dentro do jogo e apontou que as divisões do reality influenciaram os conflitos entre eles. “A questão do jogo pesava muito: estávamos em grupos opostos. Ele tinha vínculos com pessoas que teciam comentários negativos sobre mim. Eu ouvia comentários negativos sobre ele, mas eu tive personalidade […] Mas eu estava sendo muito sincera e honesta com o meu coração”, afirmou.>

Sobre os motivos de sua eliminação, Aline acredita que sua intensidade contribuiu para o desfecho. “Eu sentia que seria pela minha intensidade, e isso incluía os embates que eu tinha lá dentro”, avaliou. Ela também reconheceu que o relacionamento com Diogo no início do programa pode ter influenciado sua saída. “Disseram que por vezes eu dei uma apagada […] Os erros fazem parte da nossa trajetória.”>

Ao participar de um jogo rápido no programa, Aline elegeu Vilma como a participante “mais falsa da casa” e afirmou que, se tivesse a chance, eliminaria João Gabriel. Quando questionada sobre João Pedro, disparou: “Não se posiciona”. Sobre Eva, foi direta: “Acho que não teve muita expressividade no jogo […] Está passando por aí escorregando.”>