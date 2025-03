PEGOU MAL

Patrocinador do BBB 25 pede desculpas após post polêmico associando Aline Patriarca a mau cheiro

Após críticas de racismo, a marca de desodorantes se desculpa publicamente por publicação e promete revisar seus processos internos

A marca de desodorantes Rexona, patrocinadora do Big Brother Brasil 25 , pediu desculpas publicamente à participante Aline Patriarca na última terça-feira (25) após um post polêmico em suas redes sociais. A publicação, que foi feita no dia 18 de março, gerou uma onda de críticas por associar a sister a suor e mau odor, algo que foi amplamente interpretado como uma reafirmação de estereótipos racistas. >

“Nós erramos! E acabamos de apagar o post publicado no dia 18/03”, declarou a Rexona em nota oficial. A empresa se comprometeu a tomar medidas para evitar que situações semelhantes ocorram no futuro, destacando que a situação foi uma oportunidade de reflexão sobre suas práticas internas. “Estamos em uma contínua caminhada de aprendizagem, ouvindo a sociedade e sendo apoiados por consultorias especializadas, para promover uma transformação significativa nas nossas práticas internas”, afirmou a marca.>

O post em questão consistia em uma montagem com a imagem de Aline segurando um desodorante Rexona, acompanhada da legenda: “A Aline sabe que pode contar com a proteção que muda tudo de Rexona Clinical. Por isso, ela tá pronta pra enfrentar todas as tensões sem suor e mau odor!” A publicação gerou um intenso debate nas redes sociais, com muitos internautas criticando a associação de uma mulher negra a estereótipos negativos de mau cheiro, algo historicamente usado para discriminar pessoas negras.>