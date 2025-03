BODAS DE PÉROLA

Apesar de traições, Poliana Rocha fala sobre casamento com Leonardo: 'Cumplicidade e resiliência'

Poliana Rocha revela os segredos por trás de seu relacionamento com Leonardo e explica como o apoio mútuo e a resiliência são essenciais para o casamento

Heider Sacramento

Publicado em 26 de março de 2025 às 11:09

Poliana Rocha e Leonardo Crédito: Reprodução/Redes Sociais

Poliana Rocha e Leonardo estão juntos há quase 30 anos, e a relação deles passou por diversos altos e baixos, incluindo momentos de desafios e superações. Em uma entrevista recente à revista Quem, a jornalista abriu o coração e detalhou os pilares que sustentam o casamento com o cantor, destacando a cumplicidade e o apoio mútuo como fundamentais para a longevidade do relacionamento. >

“Eu acho que hoje é a cumplicidade, a resiliência. A gente vai fazer quase 30 anos de casados, não casei na igreja, mas, graças a Deus, hoje eu estou colhendo os frutos do que eu sempre plantei”, contou Poliana, refletindo sobre os quase três décadas ao lado do sertanejo.>

Poliana também compartilhou sua gratidão pelo apoio incondicional que recebe de Leonardo, especialmente no que diz respeito à sua carreira. “Uma qualidade dele que eu sempre valorizei muito é ele me incentivar muito nos meus trabalhos. Como eu comecei a trabalhar muito tarde, é muito bom para mim saber que tem alguém que me apoia e que acredita em mim acima de tudo”, explicou.>

A jornalista é mãe de Zé Felipe, o famoso cantor sertanejo. Entretanto, sua história com Leonardo também inclui momentos delicados, como o fato de o cantor ter tido dois filhos fora do casamento: Matheus Vargas e João Guilherme. Apesar de já ter admitido em diversas ocasiões que foi traída por Leonardo, Poliana demonstrou, em uma postagem recente no Instagram, que preferia não saber sobre possíveis traições no presente. “Não quero saber se isso continua acontecendo”, afirmou.>