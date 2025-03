INDIRETA?

Bruna Marquezine cai na gargalhada em vídeo com Ivete, e web aponta deboche a Virginia

Durante uma brincadeira de Fernanda Paes Leme, Bruna Marquezine é filmada rindo, mas internautas apontam indireta para Virginia Fonseca

Bruna Marquezine foi flagrada rindo descontraída em um vídeo postado por Ivete Sangalo , que estava acompanhada de Preta Gil e outros amigos. A situação, que a princípio parecia ser apenas um momento descontraído entre celebridades, gerou grande repercussão nas redes sociais, com internautas apontando que a atriz estava debochando de Virginia Fonseca . O vídeo, que rapidamente se espalhou pelo X, o antigo Twitter, gerou especulações sobre uma possível indireta relacionada à influenciadora, casada com Zé Felipe, ex-cunhado de Bruna. >

Ivete, então, segue o momento com mais risos, sem perceber o que estava sendo insinuado: “Vocês querem saber do que a gente está tratando? Da sua vida [risos], estamos aqui falando de assuntos muito sérios que têm a ver com você. Se você não sentiu sua orelha coçando”, disse Ivete, provocando mais risos do grupo.>