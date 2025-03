EXPERIÊNCIA NOVA

Virginia Fonseca prova caviar pela primeira vez e se surpreende: 'Ai, é loucura'

A influenciadora compartilhou a surpresa com o sabor do prato sofisticado durante o casamento de seus sócios

Virginia Fonseca teve uma experiência gastronômica inusitada na última quinta-feira (13), durante o casamento de seus sócios, Samara e Thiago Stabile. Conhecida por dividir seu cotidiano de luxo com seus milhões de seguidores, a influenciadora digital revelou que nunca havia experimentado caviar até então — e não escondeu a surpresa com o sabor do prato. >