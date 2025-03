TUDO PELOS LIKES

Virginia Fonseca comemora engajamento após filho ser internado e é detonada: 'Mulher sem noção'

Os internautas não gostaram nada da atitude da influenciadora nesta quarta-feira (05)

Na manhã desta quarta-feira (05), o filho de Virginia Fonseca e Zé Felipe, o pequeno José Leonardo, recebeu alta hospitalar após ser internado com diagnóstico de bronquite no Rio de Janeiro. Apesar da boa notícia, a influenciadora não perdeu tempo e optou por comemorar outro fato inusitado: seus Stories do Instagram atingiram a marca de 15 milhões de visualizações enquanto o seu filho estava doente. >

virgínia comemorando o engajamento que teve com o filho no hospital tudo que essa mulher faz é completamente BIZARRO pic.twitter.com/gy7LPQkeH5

Ainda durante a alta do filho, Virginia também decidiu presentear os funcionários do Hospital Jutta Pediátrico, responsáveis por cuidar de José Leonardo. No Instagram, ela publicou alguns vídeos entregando dezenas de chocolates aos enfermeiros e servidores do local. "Antes de ir embora, levando lembrancinhas para a galera do hospital que cuidou muito bem do Josézinho e de nós. Escrevi também um bilhetinho", contou. >