LUTO

TikToker de 16 anos morre repentinamente; namorada lamenta

Ele tinha mais de 1 milhão de seguidores na rede

O jovem tiktoker Joshua Jeremiah Blackledge, de apenas 16 anos, faleceu na última terça-feira (18) em sua cidade natal, Newport, nos Estados Unidos. Com mais de 1 milhão de seguidores na plataforma, o adolescente era conhecido por compartilhar momentos do cotidiano com amigos e sua namorada, a também criadora de conteúdo Emmie Gillikin, além de vídeos sobre carros e tendências do TikTok. >