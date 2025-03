TRETA FAMILIAR?

Brigaram? Esposa de Leonardo explica afastamento de Virginia: ‘Estamos distantes’

Poliana Rocha se manifesta após rumores de desentendimento com a influenciadora e reforça que relação segue intacta

Após especulações sobre um suposto atrito com Virginia Fonseca , Poliana Rocha decidiu esclarecer a situação e negar qualquer desentendimento com a nora. Em um vídeo publicado nas redes sociais, a esposa de Leonardo afirmou que, apesar da recente distância entre elas, não há briga ou ressentimento. >

Poliana iniciou sua fala destacando que não gosta de rebater boatos, mas sentiu necessidade de esclarecer os rumores. "Estou passando aqui com carinho, amor e leveza para desejar um domingo lindo a vocês. E segundo, eu detesto justificar coisas que saem na internet, mas o que estão dizendo não tem nada a ver", disse.>

Ela explicou que a rotina intensa de ambas fez com que o contato diminuísse momentaneamente. "Tenho uma relação muito sólida, muito concreta, muito firme com a minha nora e com meu filho. De repente, estamos mais distantes porque ainda não tivemos uma oportunidade boa de conversar. Viajamos para lugares diferentes, às vezes ela está em uma vibe, eu estou priorizando outras coisas", pontuou.>