RECONCILIAÇÃO?

Carro de Xamã é flagrado na casa de Sophie Charlotte após término

Cantor e atriz anunciaram separação no Carnaval, mas veículo milionário do rapper foi visto no condomínio da artista no Rio

Heider Sacramento

Publicado em 16 de março de 2025 às 20:45

Xamã e Sophie Charlotte Crédito: Reprodução

O fim do relacionamento entre Xamã e Sophie Charlotte pode não ser definitivo. Apenas alguns dias após o anúncio oficial da separação, o carro do cantor foi flagrado estacionado na porta da casa da atriz, em um condomínio no Itanhangá, Zona Oeste do Rio de Janeiro. Segundo informações do portal LeoDias, a Lamborghini Urus vermelha, avaliada em R$ 4 milhões, permaneceu no local durante o fim de semana seguinte ao Carnaval. >

Ainda não se sabe se a presença do rapper foi um indício de reconciliação ou apenas uma visita amistosa, mas o fato gerou especulações entre os fãs do ex-casal. Enquanto isso, Sophie celebrou na última sexta-feira (14) o aniversário de 9 anos do filho Otto, fruto do relacionamento com o ator Daniel de Oliveira, sem a presença de Xamã.>

A atriz, que assumiu o romance com o cantor em julho do ano passado, foi discreta ao comentar o novo momento da vida pessoal durante a pré-estreia do filme Maré Alta. “Estou bem, está tudo certo”, afirmou.>

Término discreto e relação amistosa>