CARNAVAL

Xamã é visto com outra atriz momentos antes de anunciar término com Sophie Charlotte

Cantor esteve com Giullia Buscacio no Carnaval do Rio

Fernanda Varela

Publicado em 3 de março de 2025 às 14:33

Xamã e Sophie Charlotte Crédito: Divulgação

O término do namoro de Xamã com a atriz Sophie Charlotte é um dos assuntos deste Carnaval. Isso porque, horas antes do anúncio oficial de que não estavam mais juntos, o cantor apareceu na companhia de outra mulher na Marquês de Sapucaí.>

Segundo a coluna Fábia Oliveira, o artista circulou com Giullia Buscacio durante o Carnaval do Rio, mas não existe um romance entre os dois. Eles estavam juntos porque estão trabalhando na série Os Donos do Jogo, da Netflix, onde fazem um par romântico. Logo, a aparição nada mais era do que uma ação da plataforma de streaming para divulgar o trabalho.>