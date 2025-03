BEBÊ TEM 1 ANO

Bárbara Evans atualiza estado de saúde do filho após picada de escorpião

Antônio precisou ser levado para a emergência após ser picado por animal

Bárbara Evans retornou às redes sociais, neste domingo (16), para atualizar os seguidores sobre o estado de saúde do filho Antônio, de 1 ano. O menino foi picado por um escorpião no sábado (15), enquanto brincava na sala de casa, e precisou ser levado para emergência. Apesar do susto, ele está bem, e o veneno do animal não chegou a ser liberado em seu organismo.>