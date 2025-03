‘MÃE SOLTEIRA’

Fiuk compôs o hit de J. Eskine que domina as paradas; ouça

"Mãe Solteira" lidera as paradas e marca nova fase do cantor

Heider Sacramento

Publicado em 16 de março de 2025 às 20:13

Fiuk é um dos compositores de "Mãe Solteira" Crédito: Reprodução

O arrocha segue dominando as playlists do Brasil, e o mais novo sucesso a alcançar o topo do Spotify é Mãe Solteira, de J. Eskine com DG, Batidão Stronda, MC Davi e MC G15. A faixa, lançada no fim de fevereiro, caiu no gosto do público e tem um co-autor inusitado: Fiuk. >

Após anos transitando entre o pop rock e o trap, Fiuk agora marca presença em um dos maiores sucessos do momento. O cantor, que já havia chamado atenção por polêmicas e romances midiáticos após o Big Brother Brasil, celebra sua primeira grande conquista musical em anos. Em suas redes sociais, ele agradeceu a recepção do público: "Gratidão, família", escreveu.>

Mãe Solteira mistura elementos de arrocha e funk, apostando em uma pegada envolvente e versos que viralizaram rapidamente nas redes sociais. Na canção, os artistas fazem referência ao cotidiano da protagonista, incluindo o custo de vida elevado: "O leite Nan tá caro". Em outro trecho, os versos seguem o tom provocativo: "Deixa esse otário, cê sabe que eu pago tudo no card".>

O refrão também tem gerado repercussão, especialmente pelo tom irreverente e cativante: "Ela pede bença, bença, ela pede bença pro papai / I love you, mãe solteira, que tá gostosa demais". A fórmula do hit se repete: batida contagiante, humor e letras fáceis de decorar. O resultado? Milhões de reproduções nas redes sociais.>

J. Eskine: a nova cara do arrocha>

Por trás do fenômeno está J. Eskine, uma das grandes revelações da música nacional. Aos 25 anos, o cantor e compositor soteropolitano tem conquistado o Brasil com seu estilo único, misturando arrocha, trap e um toque de MPB.>

A carreira de Eskine começou no rap, com a faixa Faixada (2020), ao lado de Shook e B.I.G Carter. No entanto, foi no arrocha que ele encontrou seu espaço. O sucesso chegou com "Resenha do Arrocha", lançada em novembro de 2024 e considerada um dos grandes hits do último Carnaval.>

"Eu sempre gostei de falar de amor. Gosto de criar histórias amorosas quando componho", explicou o artista. No entanto, sua imagem agora também se associa ao humor e a letras mais ousadas, o que tem ampliado seu alcance.>