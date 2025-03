PASSAPORTE CARIMBADO

Veja quais as seleções que já estão classificadas para a Copa do Mundo de 2026

Sete equipes confirmaram suas presenças no próximo Mundial; Japão foi o primeiro a conquistar a vaga

A Copa do Mundo de 2026 será a primeira realizada com 48 seleções. E sete dessas equipes já estão definidas. A primeira data Fifa de 2025 terminou com quatro times carimbando seus respectivos passaportes para o próximo Mundial: Japão, Nova Zelândia, Irã e Argentina. O quarteto se junta ao trio de anfitriãs - Canadá, México, Estados Unidos.>

Dias antes, a primeira a garantir a classificação foi o Japão. Os samurais azuis derrotaram o Bahrein por 2x0, na última quinta-feira (20), coroando uma campanha sensacional no grupo C das Eliminatórias da Ásia. São seis vitórias e dois empates em oito jogos, com 24 gols marcados e apenas dois sofridos.>

A Copa do Mundo de 2026 está marcada para começar no dia 11 de junho, com partida de abertura no estádio Azteca, na Cidade do México. A final será disputada no dia 19 de julho, no Met Life Stadium, em Nova Jersey, nos Estados Unidos.>