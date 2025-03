HAJA GRANA!

Mundial de Clubes 2025: vencedor vai receber premiação milionária; veja valor

Competição distribuirá R$ 5,7 bilhões aos times, em prêmios por participação e por rendimento

A Fifa divulgou, nesta quarta-feira (26), os valores das premiações do Mundial de Clubes de 2025, que será disputado de 14 de junho a 13 de julho, nos Estados Unidos. No total, a competição distribuirá 1 bilhão de dólares (cerca de R$ 5,7 bilhões), valor que será dividido em prêmios por participação (525 milhões de dólares, ou R$ 3 bilhões) e por rendimento esportivo (475 milhões de dólares, ou R$ 2,7 bilhões).>

Quatro equipes vão representar o Brasil no torneio: Botafogo, Flamengo, Fluminense e Palmeiras. Cada um vai receber 15,21 milhões de dólares (cerca de R$ 86,7 milhões) por participação. As cotas foram definidas com base nos continentes, e os times da Europa vão levar o maior valor: entre 12,81 e 38,19 milhões de dólares, de acordo com um ranking de critérios esportivos e comerciais.>