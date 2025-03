DECISÃO DA FIFA

Clube é eliminado do Mundial por ter mesmo dono de rival

León e Pachuca prometem recorrer da medida adotada pela Fifa

Gabriel Rodrigues

Publicado em 21 de março de 2025 às 18:43

León, de James Rodríguez, foi retirado do Mundial de Clubes Crédito: Divulgação/León

O Léon, do México, foi "eliminado" do Mundial de Clubes, antes mesmo do início da competição, que será disputada entre junho e julho. Nesta sexta-feira (21), a Fifa decidiu tirar o clube do torneio por ele ter o mesmo dono do Pachuca, outra equipe mexicana que participará do Mundial. A situação é vetada pelo regulamento da entidade. >

O León, que tem o meia colombiano James Rodríguez, estava no grupo D do Mundial, junto com Flamengo, Chelsea e Espérance. O substituto da equipe ainda será definido pela Fifa. >

“Após avaliar todas as evidências do caso, o presidente do Comitê de Apelações da Fifa decidiu que tanto o Pachuca quanto o León não atendem aos critérios de propriedade multiclube estabelecidos no regulamento do Mundial de Clubes da Fifa. Nos termos, a Fifa decidiu não admitir o León na competição e anunciar o clube que o substituirá em seu devido tempo", afirmou a Fifa em comunicado nesta sexta-feira.>

Pachuca e León pertencem ao conglomerado de clubes do empresário Jesús Martínez Patiño, que ainda conta com os também Zacatecas e Coyotes de Tlaxcala, além do Talleres, da Argentina, e do Everton, do Chile. As equipes já estavam cientes da impossibilidade de atuarem juntas no Mundial, mas tiveram o direito de convencer a Fifa do contrário. >

O Pachuca está no grupo H do Mundial, junto com Real Madrid, Al-Hilal e Red Bull Salzburg. O clube diz que vai recorrer da decisão da Fifa de ter eliminado o "coirmão">

"Estamos inconformados com a decisão e apelaremos até as últimas instâncias. Todas as provas e documentação que mostram nossa independência administrativa e esportiva foram apresentadas com absoluta oportunidade e transparência. Será o Secretário Geral da entidade que decidirá qual dos clubes não participará. Em nosso caso, defenderemos o que foi ganho no gramado de maneira justa, profissional e com apego às regras da competição", disse o Pachuca em comunicado oficial.>

CITY X GIRONA >

Recentemente, Manchester City e Girona passaram por situação semelhante na Liga dos Campeões. Times de mesmo donos, as equipes foram liberadas pela Uefa para jogar o torneio após serem feitas "mudanças significativas na propriedade, governança e apoio financeiro aos clubes, restringindo a influência dos investidores e o poder de decisão para além de um clube". >

A entidade revelou ainda que o Grupo City transferiu ações do Girona "para administradores independentes por meio da estrutura de um fundo cego estabelecida sob a supervisão da Primeira Câmara do CFCB", o que tornou a participação do clube na Champions possível. >

A Uefa havia dado duas alternativas para as empresas se adequarem. Uma era a transferência de ações para o fundo cego. A outra era reduzir a participação em um dos clubes de modo a ter no máximo 30%. O Grupo City é dono de 100% do Manchester City e de 47% do Girona.>