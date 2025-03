ALTAS CIFRAS

Saiba quem são os jogadores mais bem pagos da Seleção Brasileira; veja ranking

Fora das quatro linhas, os jogadores do Brasil chamam atenção pelos altos salários que recebem nos clubes europeus

A Seleção Brasileira entrou em campo nesta quinta-feira (20) contra a Colômbia pelas Eliminatórias da Copa do Mundo 2026 e superou os adversários por 2x1 no confronto em Brasília. Fora das quatro linhas, os craques do Brasil também chamam atenção pelos altos salários que recebem nos clubes europeus.>

Com base nos dados do site Capology, Vini Jr. aparece no topo do ranking dos jogadores mais bem pagos da Seleção Brasileira, seguido por Marquinhos e Rodrygo. Confira os valores dos salários brutos anuais dos seis jogadores mais bem pagos nos clubes:>