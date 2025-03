CAMINHO RECALCULADO

Vitória 'desiste' de última rodada da Copa do Nordeste após se classificar; entenda

Leão enfrenta o Moto Club na próxima quarta-feira (26), às 21h30

Alan Pinheiro

Publicado em 20 de março de 2025 às 15:50

Taça da Copa do Nordeste Crédito: Fabio Souza/CBF

Com gol de Janderson nos acréscimos do primeiro tempo, o Vitória retomou a liderança no grupo A da Copa do Nordeste após superar o Sport dentro do Barradão na noite desta quarta-feira (19). Além de superar mais um adversário da Série A, o Leão se classificou para a próxima fase da competição e voltou a vencer. Apesar de ainda ter uma rodada para terminar a fase de grupos, o técnico Thiago Carpini revelou que o clube "desistiu" do próximo jogo.>

A Copa do Nordeste se encerra momentaneamente hoje. O objetivo era classificar e estamos classificados. Esse último jogo não nos interessa. Vamos do jeito que for possível, mas voltamos a pensar na Copa do Nordeste só nas fases de mata Thiago Carpini Treinador do Vitória

O adversário do Vitória na última rodada da fase de grupos da Copa do Nordeste é o Moto Club, no estádio Castelão, em São Luís. Nesta quinta-feira (20), a Diretoria de Competições da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou a tabela detalhada da última rodada do grupo A, que será toda disputada na próxima quarta-feira (26), às 21h30. >