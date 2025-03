NOVA CASA

Após rescindir com o Vitória, volante é apresentado por time da Série B

O atleta de 26 anos se juntou ao elenco comandado por Daniel Paulista

Alan Pinheiro

Publicado em 20 de março de 2025 às 15:13

Caio Vinícius foi oficialmente apresentado como novo reforço do Remo Crédito: Samara Miranda / Remo

Após rescindir contrato com o Vitória, o volante/zagueiro Caio Vinícius foi oficialmente apresentado como novo reforço do Remo nesta terça-feira (18). O atleta de 26 anos se juntou ao elenco comandado por Daniel Paulista para reforçar a equipe paraense na disputa da Série B do Campeonato Brasileiro em 2025.>

Oficialmente apresentado ✅️?



O volante/zagueiro Caio Vinícius foi oficialmente apresentado nesta terça-feira (18). Seja muito bem-vindo ao Rei da Amazônia, Caio. ?



? Samara Miranda / Remo #OReiDaAmazônia pic.twitter.com/7Jg1BtWdTG — Clube do Remo (@ClubeDoRemo) March 18, 2025

Chegando ao Leão em 2023, Caio Vinícius vestiu a camisa rubro-negra em 28 partidas, contribuindo diretamente com apenas um gol. Na atual temporada, foram somente dois jogos até se lesionar e perder espaço com o treinador Thiago Carpini. O jogador rescindiu contrato com o Vitória e acertou com o Remo.>

Durante sua coletiva de apresentação no Remo, Caio Vinícius comentou sobre a possibilidade de atuar em mais de uma posição. No Vitória, o jogador terminou sua passagem atuando como zagueiro, mesmo sendo volante de origem.>