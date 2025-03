PÉ NA ESTRADA

Vitória vai percorrer mais de 21 mil quilômetros na Sul-Americana; veja viagens

Rubro-negro vai precisar viajar para Argentina, Equador e Uruguai durante a fase de grupos

O Vitória vai percorrer mais de 21 mil quilômetros, em viagens de ida e volta. No Grupo B, a equipe baiana vai a Florencio Varela, na Argentina, para encarar o Defensa y Justicia (3.150,72 km); a Quito , no Equador, onde encara a Universidad Católica (4.651,70 km); e a Montevidéu, no Uruguai, para encarar o Cerro Largo (3.029,84 km).>

Considerando o tempo médio de viagem de avião, o Leão vai passar 28 horas no ar, considerando ida e volta. São 4 horas e 12 minutos para chegar em Florencio Varela, 5 horas e 58 minutos de viagem para Quito e 4 horas e 3 minutos para chegar em Montevidéu. Vale lembrar que, apesar de normalmente mandar seus jogos em Melo, no Uruguai, o Cerro Largo disputará suas partidas em casa na capital.>

O Rubro-negro estreia no dia 2 de abril, contra o Universidad Católica. A volta da equipe rubro-negro ao torneio vai acontecer no Barradão, a partir das 21h30. Na semana seguinte, o elenco viaja à Buenos Aires para enfrentar o Defensa y Justicia no dia 10 de abril, enquanto volta a Salvador no dia 23 do mesmo mês para a terceira rodada contra o Cerro Largo. Já a última rodada acontece em 28 de maio, em Quito. >