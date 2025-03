CAMINHO DO LEÃO

Milhões na conta: saiba quanto o Vitória vai ganhar por jogar a Sul-Americana

Rubro-negro vai receber por cada partida jogada, além de um adicional em caso de vitória

Alan Pinheiro

Publicado em 19 de março de 2025 às 18:19

Troféu da Sul-Americana Crédito: Conmebol/Divulgação

O Vitória se classificou para a Copa Sul-Americana em 2025 e já sabe que vai encarar Defensa y Justicia (Argentina), Universidad Católica (Equador) e Cerro Largo (Uruguai), pelo grupo B da competição internacional. Com os seis jogos garantidos, o Leão vai desembolsar, no mínimo, US$ 900 mil (R$ 5,1 milhões) pela participação na competição, com um adicional de US$ 115 mil (R$ 653 mil) por partida ganha.>

Os valores foram anunciados pela Conmebol na última segunda-feira (17), durante o sorteio da fase de grupos na sede da entidade. A premiação recebeu um aumento em relação ao ano anterior. O valor deste ano é US$ 500 mil (R$ 2,8 milhões) maior do que o prêmio da edição passada. Agora, o campeão receberá US$ 6,5 milhões (R$ 36,9 milhões na cotação atual) pelo título. No total, somando a Libertadores, a Conmebol vai distribuir US$ 302 milhões (R$ 1,7 bilhão).>

O Rubro-negro estreia no dia 2 de abril, contra o Universidad Católica. A volta da equipe rubro-negro ao torneio vai acontecer no Barradão, a partir das 21h30. Na semana seguinte, o elenco viaja à Buenos Aires para enfrentar o Defensa y Justicia no dia 10 de abril, enquanto volta a Salvador no dia 23 do mesmo mês para a terceira rodada contra o Cerro Largo. Já a última rodada acontece em 28 de maio, em Quito.>

Confira a premiação da Sul-Americana 2025 por fase: