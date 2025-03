DECEPCIONOU?

Presidente de rival do Vitória na Sul-Americana esperava enfrentar outro brasileiro

Ernesto Dehl revelou adversário dos sonhos em entrevista antes do sorteio

Alan Pinheiro

Publicado em 20 de março de 2025 às 07:00

Presidente do Cerro Largo, do Uruguai, esperava jogar contra o Grêmio Crédito: Divulgação/Cerro Largo

Com o sorteio da fase de grupos na Copa Sul-Americana, os clubes que participam da competição internacional conheceram seus adversários. No grupo B junto ao Vitória, Defensa y Justicia (Argentina) e Universidad Católica (Equador), o uruguaio Cerro Largo fecha a lista. Antes do sorteio, no entanto, o presidente do clube de Melo, no Uruguai, revelou que sonhava em jogar contra outra equipe brasileira.>

“Espero receber o Grêmio em Melo, pelas idiossincrasias, porque as pessoas conhecem muito do futebol brasileiro, falam portunhol. Por isso, quero encontrar com o Grêmio e ver toda a passionalidade do Grêmio, que é uma das maiores do Brasil”, afirmou Ernesto Dehl em entrevista ao site Zero Hora.>