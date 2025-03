EQUADOR

Conheça o Olímpico Atahualpa, estádio em que o Vitória vai encarar a altitude na Sul-Americana

Leão viaja à Quito para enfrentar a Universidad Católica no dia 28 de maio em estádio a 2.850 metros acima do nível do mar

Alan Pinheiro

Publicado em 20 de março de 2025 às 05:00

Estádio Olímpico Atahualpa, em Quito, fica a 2.850 metros acima do nível do mar Crédito: Divulgação/ Conmebol

Após conhecer os adversários na fase de grupos da Copa Sul-Americana, o Vitória soube de mais um desafio que precisará superar na competição internacional, a altitude. Na última rodada, com data marcada para o dia 28 de maio, o Leão viaja à Quito para enfrentar a Universidad Católica, do Equador, no Estádio Olímpico Atahualpa, que fica a 2.850 metros acima do nível do mar.>

Casa de seis clubes, sendo a Universidad Católica um deles, o Olímpico Atahualpa, em Quito, tem capacidade para 35.742 torcedores. El Nacional, América de Quito, Cuniburo, Cumbayá e Deportivo Quito também mandam suas partidas no estádio. O Olímpico Atahualpa sedia, ainda, com frequência, jogos da Seleção Equatoriana.>

Estádio Olímpico Atahualpa Crédito: Divulgação/ Conmebol

Inaugurado oficialmente no dia 25 de novembro de 1951, o estádio, além de ser utilizado para o futebol, serve também para competições de atletismo, já que conta com uma pista sintética. Também é utilizado para espetáculos artísticos.>

No dia 1 de julho de 1973, o Estádio Olímpico Atahualpa sede pela primeira vez de um jogo de eliminatórias para a Copa do Mundo. Equador e Uruguai se enfrentaram naquela ocasião em um encontro que era classificatório para o mundial da Alemanha de 1974, na qual os equatorianos foram derrotados por 2x1. >

No grupo B da competição, o Vitória também encara Defensa y Justicia (Argentina) e Cerro Largo (Uruguai). Os primeiros colocados de cada grupo avançam de forma direta, enquanto os vice-líderes enfrentam as equipes que ficaram em terceiro nos grupos da Libertadores.>