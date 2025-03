CLASSIFICADO

Com gol de Janderson, Vitória vence Sport e retoma a liderança na Copa do Nordeste

Rubro-negro superou o rival pernambucano dentro de campo e na tabela de classificação

Alan Pinheiro

Publicado em 19 de março de 2025 às 23:30

Vitória x Sport teve gol de Janderson Crédito: Victor Ferreira/EC Vitória

Após duas derrotas na temporada, o ânimo dos torcedores rubro-negros estava abalado, até pela importância dos confrontos. No entanto, a resposta do Vitória veio dentro de campo ao superar o Sport por 1x0 em um clássico nordestino. Dentro do Barradão, Janderson foi responsável pelo gol que retornou o Leão da Barra ao caminho das vitórias, da liderança do grupo A na Copa do Nordeste e da classificação para a próxima fase.>

Em meio a uma decisão de Campeonato Baiano, o técnico Thiago Carpini poupou os titulares e montou uma equipe mista para enfrentar os pernambucanos pela competição regional. Apenas o zagueiro Lucas Halter e o atacante Janderson foram mantidos em relação à partida contra o Bahia. Além da dupla, Gustavo Mosquito foi outro considerado como titular que iniciou a partida no Barradão.>

Com o resultado, o Vitória soma mais três pontos e chega aos 14 na competição, superando o próprio Sport. Os rubro-negros vão ter três dias de descanso antes de voltar a campo para decidir no Ba-Vi quem será o campeão baiano de 2025. Ainda com o Barradão como palco da decisão, o confronto entre as duas equipes começa às 16h deste domingo (23).>

O JOGO>

Quando o apito soou pela primeira vez, a disposição das duas equipes mostraram estratégias diferentes. O Vitória apostou em uma abordagem mais reativa, entregando a posse da bola para o adversário e tentando roubar a bola no campo de ataque, a partir de uma pressão na saída de bola do Sport. Em contrapartida, os pernambucanos buscaram construir suas jogadas desde os zagueiros, principalmente pelos lados de campo.>

Dentro do contexto de cada um dos times, o confronto se mostrou equilibrado. No entanto, foram os visitantes que conseguiram criar chances mais perigosas de abrir o placar. Os melhores momentos do Leão da Ilha do Retiro aconteceram justamente quando os baianos afrouxaram a marcação, permitindo mais liberdade para que os meio-campistas fizessem a bola circular. Quando os donos da casa voltaram a pressionar, a partida ficou truncada.>

As defesas bem postas impediram que o marcador saísse do zero na primeira etapa. Sem conseguir encaixar contra-ataques, o Leão da Barra teve na bola parada as chances de chegar mais perto do gol de Caíque França. O tempo foi passando e o Vitória foi chegando com mais frequência no ataque, mas ainda sem efetividade. A situação só iria mudar nos acréscimos.>

Após falta sofrida no campo de ataque aos 45 minutos, o time do Vitória foi para a grande área tentar um último cruzamento. O lateral Hugo jogou para a área e achou Carlinhos, que desviou. A zaga do Sport afastou mal e a bola sobrou limpa no meio da área para Janderson carimbar as redes e abrir o placar no Barradão.>

Na volta do intervalo, Carpini promoveu a entrada de Fabri no lugar de Janderson. Além da modificação, o Leão voltou a campo com outra postura. Mais agressivo, os primeiros minutos do segundo tempo contaram com um domínio do Vitória sobre o Sport. Ronald e Carlinhos desperdiçaram boas chances de aumentar a vantagem.>

Com o desempenho abaixo, os pernambucanos melhoraram na partida quando o técnico português Pepa começou a colocar os titulares da equipe em campo. A partir das modificações, o Sport passou a valorizar mais a posse, principalmente no campo de defesa do Vitória. A pressão foi aumentando e os comandados de Carpini se viram presos em meio ao ímpeto ofensivo dos visitantes.>

Com dificuldade para sair da pressão e se conectar com os homens da frente, os rubro-negros voltaram ao jogo quando os ânimos da partida se elevaram e cartões foram distribuídos. No final, em uma partida equilibrada, saiu com os três pontos quem conseguiu ser mais efetivo.>

FICHA TÉCNICA

Vitória 1 x 0 Sport - 6ª Rodada da Copa do Nordeste>

Vitória: Gabriel; Claudinho (Raúl Cáceres), Lucas Halter, Zé Marcos e Hugo; Ricardo Ryller (Thiaguinho), Pepê (Willian Oliveira) e Ronald; Gustavo Mosquito, Carlinhos (Lucas Braga) e Janderson (Fabri). Técnico: Thiago Carpini.

>

Sport: Caíque França; Hereda, João Silva, Lucas Cunha e Igor Cariús; Du Queiroz, Christian Rivera (Sérgio Oliveira) e Fabricio Domínguez (Lucas Lima); Carlos Alberto (Chrystian Barletta), Gustavo Maia (Romarinho) e Arthur Sousa (Lenny Lobato). Técnico: Pepa.

>

Local: Barradão>

Gol: Janderson, aos 46 minutos do primeiro tempo;>

Cartão amarelo: Hereda, Sérgio Oliveira (Sport); Willian Oliveira, Raúl Cáceres (Vitória);>

Público pagante: 9.770 pessoas>

Renda: R$ 224.941,00>