INUSITADO

Brasil pode ser punido pelas sete substituições contra a Colômbia? Entenda

Entrada do zagueiro Léo Ortiz no final da partida gerou dúvidas de torcedores nas redes sociais

Durante a vitória da seleção brasileira por 2x1 contra a Colômbia, em Brasília, o técnico Dorival Júnior fez sete substituições. O fato incomum gerou dúvidas de torcedores nas redes sociais e uma preocupação sobre uma possível punição do Brasil. O confronto foi válido pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026.>

Após marcar o gol da vitória no último minuto da partida, Vinícius Jr foi substituído logo depois pelo zagueiro Léo Ortiz. A entrada do zagueiro marcou a sétima substituição do técnico brasileiro na partida. Tanto a sexta quanto a sétima modificação foram permitidas pelo protocolo de concussão, que dá direito a uma substituição extra. A dúvida também foi compartilhada por Dorival Júnior, que consultou o quarto árbitro antes de colocar o defensor em campo.>