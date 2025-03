DESABAFO

Claudia Leitte revela luta após diagnóstico de transtorno que faz com que achem que ela é egocêntrica e egoísta

Cantora falou sobre sua saúde mental com os seguidores

Fernanda Varela

Publicado em 26 de março de 2025 às 12:51

cLAUDI Crédito: Divulgação

Claudia Leitte decidiu se abrir com seus fãs e falar sobre o preconceito que sofre desde que tornou público que foi diagnosticada com Transtorno do déficit de atenção com hiperatividade (TDAH), em 2024.>

"Transtorno é uma palavra horrorosa, déficit de atenção é tipo assim, a pessoa não liga para o que de fato é importante. Facilmente podem confundir com alguém egocêntrico, egoísta, ou um vagabundo que não quer fazer as coisas que precisam ser feitas", disse em suas redes sociais.>

"E apesar de as pessoas falarem do TDAH como se fosse algo banal, ou até mesmo como se fosse algo que alguém adquiriu pelo uso excessivo de telas, isso não é verdade. A pessoa não adquire TDAH, ela tem TDAH, ela nasce TDAH. Não é divertido quando não se tem tratamento adequado e eu não vou entrar muito nos por menores, porque a gente está falando do indivíduo TDAH. A manifestação desse comportamento é pessoal e intransferível", seguiu>