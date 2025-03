TV

Qual filme vai passar na 'Sessão da Tarde' nesta quarta (26/3)?

Filme promete emocionar

A Sessão da Tarde, tradicional faixa de filmes da TV Globo, traz nesta quarta-feira (26) o filme Razão para vencer , com uma história que promete emocionar os telespectadores. A atração começa a ser exibida às 15h25, no horário de Brasília. >

Um acidente de moto vitimiza uma jovem estudante e estrela do time de vôlei da escola. Próximo ao campeonato estadual, a treinadora Kathy tenta incentivar as outras alunas a participarem dos jogos. Desmotivadas, as meninas entram na competição e se surpreendem com o poder do trabalho em equipe.>