APAIXONADOS

Aos 75 anos, ex-atriz da Globo engata romance com músico de 26: 'Não houve assédio'

Ela disse ainda que rotina com o boy é excitante

Tânia opinou ainda sobre o conservadorismo das pessoas com relação a relacionamentos com grande diferença de idade. "Para mim, namorar alguém com diferença de idade nunca foi problema. O pai da minha filha era 20 anos mais velho que eu e tentou me matar. Quer dizer… O mais importante é que todos estejam felizes e se amem e se respeitem. Tem que ter 'bom dia', 'boa noite', 'obrigado', 'desculpa', eu sou dessas. Não gosto que perca o mistério. Intimidade para mim é conhecer profundamente o outro cada vez mais. Não é falta de educação. É respeito mútuo, admiração mútua", avaliou.>

Por fim, Tânia Alves disse que não liga para o preconceito das pessoas. "Não me importo com o que pensem sobre mim. Para mim, o amor, o casal é o prêmio supremo, que é você encontrar finalmente o seu príncipe encantado, aquela pessoa que vai ficar com você para sempre, aquela pessoa que é a sua alma gêmea, então não estou nem aí para o que a sociedade pensa, porque coitado de quem não conhece isso. As pessoas estão muito solitárias. Não tenho preconceito com nada. Só tenho preconceito com o preconceito. Não estou nem aí para o que pensem sobre o meu relacionamento. Tenho meu protocolo de ser feliz e sou muito feliz. Mas sou muito mais feliz agora do que quando tinha 18 anos. Sou mais forte fisicamente, não tenho mais medo de nada, não tenho aquela angústia do jovem. Aquela coisa de voltar a ser jovem, acho isso patético. Ninguém volta a ser jovem e Deus me livre viver isso. Hoje em dia sou cada vez mais livre e não tenho medo de nada. E cada vez sou mais amorosa. Estou mais feliz do que nunca, então me perdoe a sociedade", finalizou.>