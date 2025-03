AMOR

Autora de novelas da Globo vive romance com filho de atores; ele é 20 anos mais jovem

Ela fala sobre como as pessoas encaram a diferença de idade entre eles

Uma das mais respeitadas autoras de novela da Globo, Manuela Dias, 47 anos, que está à frente do remake de "Vale tudo", que estreia 31 de março, está apaixonada. Ela, que já chegou a declarar que não tem conseguido sair com os amigos pela vida atribulada, juntou as escovas de dente com o namorado Lucas Vianna, 27, com quem está há quatro anos.>