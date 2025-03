FÉRIAS EM FAMÍLIA

Bell Marques é tietado em templo na Tailândia: 'Sucesso'

Família do cantor curtiu o primeiro dia de passeio no país asiático nesta sexta (21)

Em vídeo postado pelo casal Rafa e Pati nas redes sociais, os dois mostram o primeiro dia de passeio no país asiático com visita ao templo onde ficam os chamados Buda de Esmeralda e do Buda Deitado. Do primeiro não se podia tirar fotos de perto, em respeito à religiosidade do local. “Já que não deu para tirar foto do Buda de perto, teve outra atração que fez sucesso com as fotos”, brincou Rafa, se referindo ao pai. >