O COMEÇO DE TUDO

Xanddy Harmonia detalha início de namoro com Carla Perez : 'Me pegou na planta'

Cantor brincou sobre sua situação no começo da relação

Xanddy Harmonia contou tudo sobre o início de namoro com Carla Perez. O cantor brincou que a esposa o "pegou na planta", se referindo a sua vida pessoal e profissional ainda engatinhando na época. Casado com a também soteropolitana desde 2001, a loira estava no auge da carreira quando se conheceram, enquanto Xandy buscava se consolidar no mercado. >