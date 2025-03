APAIXONADOS

Bell Marques celebra 44 anos de casamento com surpresa romântica na Tailândia

O cantor compartilhou o momento em seu Instagram

Casados há 44 anos, Bell Marques e Aninha decidiram celebrar as Bodas de Carbonato em grande estilo. O casal desembarcou na Tailândia nesta quinta-feira (20), para curtir férias em família, na companhia dos filhos Rafa e Pipo e das noras, Pati Guerra e Mari Gonzalez. >

Logo na chegada, Bell e Aninha foram surpreendidos com uma homenagem especial do hotel de luxo no qual estão hospedados, o Mandarin Oriental, em Bangkok.>