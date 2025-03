ESTUDANDO

Davi Brito se empolga em aula de Direito e fica encantado com filósofo: 'Sou fã desse cara!'

O campeão do BBB 24 disse ainda que tem curtido a vida de estudante: 'Dando risada, na leveza. Não pode ser levado na seriedade'

Davi Brito está empolgadíssimo com a faculdade de Direito . Nesta quinta-feira (20), o campeão do BBB 24 gravou stories em suas redes sociais para atualizar seus seguidores e surpreendeu ao revelar que virou fã de ninguém menos que Sócrates, o filósofo clássico. >

"Rapaziada, hoje a aula foi muito interessante. Teve uma visita no Fórum. Uma parte dos alunos foi, eu não tive essa oportunidade ainda de ir, mas, em breve, terei. E hoje foi muito interessante a aula, o professor estava explicando sobre Sócrates. Ele primeiro deu uma aula falando sobre Sócrates, sobre Platão. Sócrates é aquele homem que ele se acha o homem mais sábio do mundo. E por que ele se achou homem mais sábio do mundo? Porque ele era um filósofo que ele não acreditava que existia a verdade. Ele ia em busca da verdade, mas ele acreditava que a gente nunca ia encontrar a verdade, por isso que ele utilizou aquela frase que fala assim: 'Eu sei que nada sei'", iniciou o estudante.>