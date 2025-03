NOVOS CAMINHOS

Davi Brito reclama de cobranças após desistir de medicina: 'Não tenho direito de mudar?'

Em entrevista, o campeão do BBB 24 detalhou os motivos para abandonar o sonho de ser médico

Anna Luiza Santos

Publicado em 18 de março de 2025 às 19:30

Davi Brito Crédito: Reprodução

Campeão do BBB 24, o soteropolitano Davi Brito frustrou muitos fãs ao desistir do sonho de se tornar médico, objetivo citado por ele durante toda sua participação no reality show da Globo. Em entrevista ao podcast de Rodrigo Mussi nesta terça-feira (18), o ex-motorista de aplicativo declarou que a cobrança do público com suas decisões é injusta.>

"Por que eu não tenho o direito de mudar? Saí do 'Big Brother' com três milhões na conta e responsabilidade. Tenho uma família, minha mãe, uma irmãzinha... Tenho uma casa para manter", disparou o ex de Mani Reggo.>

"Estava no meu coração mesmo cursar [Medicina]. O povo acha que tem que mandar na minha vida, que só porque 'ah, votei nele', tem que mandar na minha vida. Só que quando eu saí do 'Big Brother', me peguei numa situação muito complicada: pessoas que dependiam de mim", explicou. >

Davi também ressaltou que desistiu do curso por exigir dedicação integral, dificultando seus trabalhos como influenciador. "Medicina é um estudo... para quem não sabe, vai procurar no Google para saber: você tem que estudar de manhã, vai para casa almoçar e volta para estudar à tarde. E de noite tem trabalho para fazer. Você não para de estudar. "Será que se eu concluísse Medicina ia dar tempo de fazer tudo o que faço hoje?", questionou.>