AUTOESTIMA

Mani Reggo faz ensaio de fotos na praia após cirurgia estética

A baiana compartilhou em suas redes sociais um ensaio de fotos na praia com 16kg a menos após cirurgia de estética realizada ano passado

Mani Reggo ficou conhecida inicialmente por ser a namorada do Ex-BBB e campeão do reality, Davi brito, com quem se relacionou por 1 ano e 6 meses, mas o relacionamento teve fim pouco tempo após o término do programa, em abril de 2024.>