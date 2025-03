DEDICADA

Karoline Lima diz que estudou para cuidar do cabelo da filha com Militão: 'Não sabia quais produtos usar'

Influenciadora contou que Cecília é a 'primeira cacheada da família'

Karoline Lima contou aos seguidores que precisou estudar para aprender a cuidar do cabelo da filha, Cecília, de 2 anos. A pequena é fruto do antigo relacionamento da influenciadora com o jogador Eder Militão, que atua no Real Madrid. Ao responder perguntas dos seguidores do Instagram, Karol disse que se dedicou nas pesquisas para tratar das madeixas da herdeira.>