FAMOSOS

Anitta 'invade' palco e faz participação surpresa em show de Gilberto Gil

Os dois cantaram e dançaram juntos

Anitta fez uma surpresa durante o show de Gilberto Gil neste sábado (5), no Rio de Janeiro. A cantora interpretou um dos grandes sucessos do ícone da música brasileira: "Aquele Abraço". >

À vontade no palco, eles cantaram e dançaram juntos, levando o público à loucura. O perfil oficial de Gilberto Gil nas redes sociais compartilhou um vídeo do momento, com a legenda celebrando o encontro: "Funk-se quem puder! Encontro que ficará na memória com a garota do Rio".>