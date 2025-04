CRIME

Policial militar que matou lutador Leandro Lo voltará a receber salário de R$ 10 mil

Entenda a justificativa do Superior Tribunal Federal

Fernanda Varela

Publicado em 6 de abril de 2025 às 08:40

Leandro Lo foi morto em 2022 Crédito: Reprodução

Preso por matar o campeão mundial de jiu-jitsu Leandro Lo com um tiro na cabeça, o policial militar Henrique Otavio Oliveira Velozo vai voltar a receber R$ 10 mil de salário por parte do Governo de São Paulo. A decisão é do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), André Mendonça.>

O tenente Henrique Velozo está preso desde 2022, quando ocorreu o crime, no Presídio Romão Gomes, na capital paulista. Ele, no entanto, ainda não foi condenado pelo homicídio, o que fez com que o ministro entendesse que a suspensão do salário "violaria o princípio da presunção de inocência e a irredutibilidade de vencimentos para servidores públicos presos preventivamente, sem sentença julgada".>

Relembre o caso>

Leandro Lo Pereira do Nascimento tinha 33 anos quando levou um tiro na cabeça após uma discussão durante uma festa dentro do Clube Sírio, no bairro de Indianópolis, em São Paulo. O crime aconteceu na madrugada de 7 de agosto de 2022.>

Suspeito de atirar, Henrique teve a prisão decretada no fim da tarde daquele mesmo dia. Ele se entregou à Corregedoria no início da noite, foi preso e será encaminhado ao Presídio Romão Gomes.>

Segundo o advogado da família, Ivan Siqueira Junior, o lutador discutiu com o policial e, para tentar contê-lo, imobilizou o homem. Após se afastar, o policial sacou uma arma, atirou na cabeça do lutador, deu dois chutes nele já caído no chão e fugiu. Leandro chegou a ser socorrido, mas morreu.>