Conheça o único brasileiro entre os 26 novos patrimônios mundiais eleitos pela Unesco

Brasil passa a ter 25 locais considerados de valor universal

Maysa Polcri

Publicado em 20 de julho de 2025 às 13:11

Parque fica localizado em Minas Gerais Crédito: Divulagação/ICMBio

A Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco) selecionou 26 novos locais como Patrimônios Mundial da Humanidade. A seleção reúne paisagens naturais, centros históricos e monumentos considerados de valor universal. Entre os novos atrativos da lista, apenas um é brasileiro. >

Trata-se do Parque Nacional Cavernas do Peruaçu, localizado na região norte de Minas Gerais. O local é um dos sítios arqueológicos mais importante do país, reúne 250 cavernas, pinturas rupestres de 12 mil anos atrás, além de cânions com até 200 metros de profundidade. O parque se estende por cerca de 56.500 hectares de paisagens que misturam os escossistemas do Cerrado, da Caatinga e da Mata Atlântica. >

O Cavernas do Peruaçu abrange três cidades mineiras: Itacarambi, Januária e São João das Missões. Juntas, elas têm cerca de 100 mil habitantes. A unidade de conservação foi criada em 1999 e é gerida pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio). O anúncio dos novos locais foi feito no último domingo (13) pelo Comitê do Patrimônio Mundial, em Paris, na França.>

Entre os atrativos para os visitantes estão trilhas, mirantes e passarelas de proteção a sítios arqueológicos. Todas as visitas são com condução obrigatória de guias instruídos. Não se sabe ao certo qual a origem do nome atribuído ao vale, mas conta-se na região que os índios Xacriabás historicamente ali localizados assim o chamavam, com o significado de buraco grande. As referências podem ser relativas ao cânion ou às grandes cavernas formadas na rocha calcária no vale do Peruaçu.>

