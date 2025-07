FAKE NEWS

É falso que a filha do ministro Barroso mora nos EUA e será deportada

Luna Barroso mora no Brasil, estuda na USP e atua como advogada no Rio de Janeiro



Carol Neves

Estadão

Publicado em 20 de julho de 2025 às 13:26

Luna e Luís Roberto Barroso Crédito: Reprodução

Informações falsas que circulam nas redes sociais afirmam que Luna van Brussel Barroso, filha do presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Luís Roberto Barroso, será deportada dos Estados Unidos. A alegação ganhou força após o anúncio de revogação de vistos de ministros do STF e seus familiares pelo secretário de Estado do governo Donald Trump, o senador Marco Rubio. No entanto, a informação não procede. >

Luna Barroso não reside nos Estados Unidos. De acordo com dados disponíveis em seu perfil no LinkedIn, ela cursou pós-graduação na Universidade de Yale, em Connecticut, entre 2022 e 2023. Atualmente, vive no Brasil, onde é doutoranda em Direito Constitucional na Universidade de São Paulo (USP) e atua como advogada no escritório Barroso Fontelles, Barcellos, Mendonça Advogados, que tem sede no Rio de Janeiro.>

A confusão surgiu após Rubio anunciar, na sexta-feira (18), a revogação dos vistos do ministro Alexandre de Moraes, seus aliados na Corte e seus familiares diretos. A declaração, publicada na plataforma X (antigo Twitter), não trouxe uma lista nominal, mas o jornal O Estado de S. Paulo apurou que a medida incluiria outros sete ministros além de Moraes: Luís Roberto Barroso, Flávio Dino, Gilmar Mendes, Dias Toffoli, Cristiano Zanin, Cármen Lúcia e Edson Fachin. O procurador-geral da República, Paulo Gonet, também estaria entre os afetados. Ficaram de fora da lista André Mendonça, Luiz Fux e Nunes Marques.>

Rubio justificou a decisão dizendo que o governo Trump não permitirá que cidadãos estrangeiros que promovam censura interfiram na liberdade de expressão protegida nos Estados Unidos. Segundo ele, a atuação de Alexandre de Moraes em investigações contra aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro teria motivado a revogação dos vistos.>

A medida foi celebrada por Eduardo Bolsonaro (PL-SP), deputado federal licenciado e filho do ex-presidente. Em uma publicação no X, ele agradeceu a Trump e a Rubio e afirmou que outras ações contra autoridades brasileiras estariam a caminho. “Muito obrigado presidente Donald Trump e secretário Marco Rubio. Eu não posso ver meu pai e agora tem autoridade brasileira que não poderá ver seus familiares nos EUA também – ou quem sabe até perderão seus vistos”, escreveu, em tom provocativo.>