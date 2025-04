PERIGO

Atleta faz alerta após ter AVC e quase morrer fazendo agachamento na academia

'Eu queria provar para mim mesma que ainda conseguia', disse

O caso aconteceu em abril de 2023. Bridgette estava em uma academia em Harrison, Ohio (EUA) e decidiu fazer o exercício. Ela tinha dormido mal e estava em jejum, mas acreditou ser capaz de colocar 70kg na barra. Foi então que a atleta sentiu uma dor aguda subir dos ombros até a cabeça e caiu no chão. Ela conta que parou de sentir o braço direito, mas achou que tinha apenas distendido um músculo. Como não imaginou ser nada grave, ela demorou uma semana para buscar atendimento médico. As informações são do site Daily Mail. >

“Eu queria provar para mim mesma que ainda conseguia, mas acabei falhando com meu corpo”, disse ela. Os exames revelaram que a atleta sofreu uma dissecção da artéria vertebral, condição que fez com que ela tivesse um derrame. >

Desde o dia do ocorrido, Bridgette teve um total de três AVCs e foi diagnosticada com neuralgia occipital, uma doença neurológica rara que causa dores intensas na nuca e na cabeça. >

A mulher precisou de meses em repouso e tratamento com anticoagulantes para, apenas em agosto de 2024, ter sua artéria considerada curada. Apesar disso, ela não pode mais levantar pesos muito altos. “Embora eu nunca mais consiga agachar pesado, estou muito grata por estar agachada com aquela barra novamente. Nunca pensei que isso pudesse acontecer comigo. Hoje, eu entendo o risco de treinar sem respeitar os limites do corpo. Cuidar da saúde deve vir antes do orgulho”, acrescentou.>