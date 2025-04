ALELUIA

Finalmente! Maike e Renata trocam beijos na festa do BBB 25

O casal passou o programa inteiro flertando

Aleluiaaaaaa! Finalmente, depois de muita paquera, aconteceu o primeiro beijo de Maike e Renata. O flerte começou ante mesmo da festa, quando a dançarina brincou com o parceiro de jogo perguntando se ele ficaria com ela. Ele retribuiu a brincadeira dizendo que tenta fazer com que esse momento aconteça há quase dois meses.>