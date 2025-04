FAMÍLIA ARGENTO

Mansão de Beleza Fatal é real e está à venda; veja todos os detalhes

O imóvel conta com seis suítes luxuosas, uma adega com capacidade para mil garrafas, um polo club e muito mais

Fernanda Varela

Publicado em 4 de abril de 2025 às 16:54

Beleza Fatal Crédito: Reprodução

Quem acompanhou a novela Beleza Fatal com certeza ficou impressionado com a mansão do Dr. Átila Argento, interpretado pelo ator Herson Capri. O que muita gente não sabe é que o imóvel não é cenográfico. A casa existe e tem dono.>

Situada no bairro nobre do Morumbi, em São Paulo, a imponente mansão ocupa um terreno de 3.600 m² e possui uma área construída de 2.050 m². Ela está avaliada em nada menos que R$ 34 milhões. O imóvel conta com seis suítes luxuosas, uma adega com capacidade para mil garrafas, um polo club, academia com spa e até um espaço gourmet. Além disso, são 20 vagas de garagem disponíveis. >

A casa também conta com um elevador, tornando cada canto da mansão um símbolo de exclusividade e requinte. >

Mansão de Beleza Fatal Crédito: Reprodução

Um dos destaques da mansão é o hall de entrada, que conta com uma escadaria imponente, adornada por esculturas e obras de arte, criando o ambiente ideal para os intensos dramas familiares que ali se desenrolam. A sala de jantar, com sua mesa enorme, aparece em diversos momentos, sendo o cenário das reuniões familiares, onde tensões e segredos sempre pairam no ar.>

Outro destaque é a belíssima área externa, com uma piscina de tirar o fôlego, um extenso jardim e uma área verde imensa, onde os Argento tomavam café da manhã em celebrações especiais. >

Mansão de Beleza Fatal Crédito: Reprodução

Beleza Fatal, que está disponível no Max, tem 40 capítulos. A produção, que marcou a estreia do streaming nesse formato, conta com um elenco estrelado, incluindo Camila Pitanga, Camila Queiroz e Giovanna Antonelli. >