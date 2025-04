ENTENDA

Famosa por interpretar vilã Odete Roitman, Beatriz Segall morreu magoada com a Globo

Atriz nunca resolveu rusga que tinha com a emissora

Com a estreia do remake de Vale Tudo, muitas histórias da primeira versão da novela estão vindo à tona. Uma delas envolve a atriz Beatriz Segall, que deu vida à versão original da vilã Odete Roitman, em 1988. >

A atriz morreu em 2018, aos 92 anos, com uma grande mágoa da Rede Globo. Isso porque a emissora nunca quis contratá-la efetivamente. "A Globo nunca me deu importância. Nunca fui contratada. Sempre trabalhei por obra. Por quê? Eles nunca me ofereceram, e eu não procurei", disse ela em uma entrevista ao Notícias da TV, em 2014.>

Além disso, Beatriz fazia duras críticas às novelas da nova geração. "Os elencos de antigamente eram melhores. Hoje seria difícil fazer 'Água Viva' e 'Vale Tudo', por exemplo. As novelas do meu tempo eram muito boas. As de agora são mais fraquinhas. Aí, agora é que não me chamam mesmo depois de eu dizer isso".>