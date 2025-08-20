Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Você sabia? Folha de louro tem poderes que vão muito além da cozinha

Um guia completo para usar o louro na proteção, bem-estar e organização do lar

  • Foto do(a) author(a) Agência Correio

  • Agência Correio

Publicado em 20 de agosto de 2025 às 14:33

Atraia fortuna e tranquilidade: os benefícios surpreendentes da folha de louro.
Atraia fortuna e tranquilidade: os benefícios surpreendentes da folha de louro. Crédito: Jowaninpensans/Wikimedia Commons

Conheça os múltiplos benefícios da folha de louro, desde sua capacidade de atrair prosperidade até promover um ambiente de tranquilidade e proteção em sua casa.

Folha de Louro

Folha de Louro por Shutterstock
Folha de Louro por Shutterstock
Folha de Louro por Shutterstock
Folha de Louro por Shutterstock
1 de 4
Folha de Louro por Shutterstock

Essa folha versátil, valorizada por culturas antigas, oferece soluções simples para o seu lar, indo muito além do uso culinário tradicional. Ela é um verdadeiro símbolo de boa sorte e positividade.

O louro se destaca por sua capacidade de harmonizar o ambiente, além de ser um repelente natural eficaz, integrando-se perfeitamente às suas rotinas domésticas.

Leia mais

Imagem - Descubra o segredo das pessoas que não se irritam no dia a dia

Descubra o segredo das pessoas que não se irritam no dia a dia

Imagem - Por que navios despejam água no mar quando chegam perto da costa? Saiba

Por que navios despejam água no mar quando chegam perto da costa? Saiba

Imagem - Conheça a Capital Nacional da Moda Tricô, que encanta não só pela moda

Conheça a Capital Nacional da Moda Tricô, que encanta não só pela moda

O louro como talismã de sorte

Desde tempos antigos, o louro é um amuleto poderoso para atrair boa sorte e repelir energias negativas. É considerado um protetor contra infortúnios e um defensor do lar.

Muitas culturas, inclusive a grega antiga, viam o louro como purificador de ambientes. A crença era que ele afastava maldições e protegia lares contra maus espíritos, gerando segurança.

Segredo para a prosperidade financeira

Para quem busca estabilidade financeira e abundância, a tradição popular indica guardar uma folha de louro seca na carteira com uma moeda. Esta prática simples visa atrair e manter o fluxo de dinheiro.

Um toque de calma e bem-estar

A fumaça liberada ao queimar folhas secas de louro em um pires tem um efeito notável. Ela é considerada por muitos como calmante e relaxante, auxiliando a aliviar o estresse e a promover uma sensação de paz interior.

Louro: um aliado na cozinha

Na sua cozinha, o louro vai além de temperar. Ele funciona como repelente natural contra traças de alimentos, protegendo seus grãos e farinhas. Espalhe algumas folhas nos armários para preservar seus produtos.

Como cultivar seu próprio louro

Cultivar um loureiro em casa é possível, mesmo em apartamentos. Escolha um vaso, posicione-o em meia-sombra e realize regas regulares. Lembre-se que esta planta pode atingir até 3 metros de altura.

Mais recentes

Imagem - Pedido de casamento viraliza após vulcão entrar em erupção na hora do 'sim'; VÍDEO

Pedido de casamento viraliza após vulcão entrar em erupção na hora do 'sim'; VÍDEO
Imagem - Marcia Sensitiva fala sobre encontro com ET: 'Apareceu do meu lado e falou comigo'

Marcia Sensitiva fala sobre encontro com ET: 'Apareceu do meu lado e falou comigo'
Imagem - Por que seu corpo pede um docinho depois do jantar? Pode ser um sinal de alerta

Por que seu corpo pede um docinho depois do jantar? Pode ser um sinal de alerta

MAIS LIDAS

Imagem - Homem mata companheira a marretadas em varanda de apartamento em Lauro de Freitas
01

Homem mata companheira a marretadas em varanda de apartamento em Lauro de Freitas

Imagem - Ex-apresentadora da TV Bahia anuncia novo rumo, agora no mundo da moda
02

Ex-apresentadora da TV Bahia anuncia novo rumo, agora no mundo da moda

Imagem - Saiba quanto custa comer nos restaurantes dos chefs mentores do 'Chef de Alto Nível'
03

Saiba quanto custa comer nos restaurantes dos chefs mentores do 'Chef de Alto Nível'

Imagem - Barra rachada entre CV e BDM: veja onde cada facção atua nos pontos turísticos do bairro
04

Barra rachada entre CV e BDM: veja onde cada facção atua nos pontos turísticos do bairro