Sumiço, falhas e mico: estreia e Galvão Bueno no Prime Video é um fiasco

Narrador só entrou ao vivo com 15 minutos de bola rolando

Fernanda Varela

Publicado em 6 de abril de 2025 às 07:30

Galvão Bueno Crédito: Reprodução

A expectativa para a estreia de Galvão Bueno no Prime Video era imensa. Milhares de fãs do narrador, que é um dos maiores do Brasil, estavam ansiosos por esse reencontro, mas acabaram frustrados.>

Galvão estava escalado para narrar Corinthians x Vasco, às 18h30, mas simplesmente não apareceu na transmissão. Isso porque o narrador enfrentou um problema técnico que o impediu de entrar ao vivo. Ele até chegou a aparecer antes da partida começar na Neo Química Arena, mas não conseguiu reestabelecer o sinal quando o jogo começou.>

Com isso, a partida teve seus 15 primeiros minutos narrados por Napoleão de Almeida, frustrando quem estava ansioso para ouvir a narração do ex-Globo. Nas redes sociais, muitos se questionaram o que teria acontecido. "O Galvão simplesmente não está narrando, não entendi nada", disse um internauta. "Essa transmissão está um fiasco", acrescentou outro. "Que mico esse áudio do Galvão, super baixo", acrescentou uma moça.>

Ao vivo, a equipe omitiu o que aconteceu e disse apenas que o narrador tinha tido um problema. Quando deu 15 minutos de jogo, a voz de Galvão surgiu para os telespectadores, informando que o sinal de sua cabine na Neo Química Arena "caiu completamente" em uma pane.>

"É com muito prazer que estou aqui pela primeira vez. Imaginei que eu já tinha feito de tudo em futebol e narração. Mas para dizer a verdade para vocês, vamos ver como é que eu consigo achar de novo o ritmo. Agora venho aqui na casa do Corinthians. Quero agradecer a todos que estão com a gente aqui. Estar aqui pela primeira vez para voltar a falar com vocês. Passei a vida inteira vivenciando, rindo e chorando com o futebol e o esporte, e espero que tudo que bonito", disse Galvão.>