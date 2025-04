CRIME

Segurança que atirou e matou cliente em agência bancária na Bahia é solto

Homem alega ter agido em legítima defesa

O segurança da Caixa Econômica que matou um cliente dentro de uma agência bancária de Dias D'Ávila, na Região Metropolitana de Salvador (RMS), foi solto neste sábado (5). A ação, que aconteceu na quinta-feira (3), foi filmada pelas câmeras de segurança do banco.>

Após passar por uma audiência de custódia, o segurança Jeanderson de Souza Santana, de 35 anos, recebeu a liberdade provisória da Justiça. Ele matou Sidnei de Souza Azevedo, de 43 anos, com um tiro durante uma discussão dentro da agência.>

O caso é investigado pela Polícia Civil, que informa que o segurança atirou no cliente após uma discussão no banco. O suspeito alega que agiu em legítima defesa.>

Segundo testemunhas, Sidnei se irritou com o gerente da agência e uma discussão começou. Quando o cliente levantou e começou a gritar, o segurança interveio e os dois começaram a brigar. Jeanderson teria sido atingido por um soco e atirou contra o cliente, que chegou a ser socorrido e levado para um hospital, mas não resistiu.>

"As imagens permitem ver que eram dois seguranças e a vítima estava desarmada. No nosso entender, poderia ser contido de forma mais técnica, sem uso de arma de fogo", disse o delegado Euvaldo Costa, responsável pela investigação do caso.>