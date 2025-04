DIAS D'ÁVILA

Vídeo mostra confusão que terminou com cliente morto na Caixa Econômica; assista

Sidnei de Souza Azevedo, 43, morreu após ser baleado por segurança

A gravação de uma das câmeras de segurança da Caixa Econômica Federal, em Dias D'Ávila, mostra a confusão que terminou com a morte de um cliente . Nas imagens, é possível ver que Sidnei de Souza Azevedo, 43, discute com funcionários da agência, enquanto o segurança Jeanderson de Souza Santana aponta uma arma para ele. O cliente agride o vigilante, que atira. >

É possível ver que outro vigilante acompanhava a discussão. Ainda não se sabe qual teria sido a razão para a briga. Em nota, a Caixa Econômica Federal lamenta o ocorrido e informa que coopera com as investigações (veja abaixo). A reportagem questionou se o segurança foi ou será afastado, mas a Caixa não respondeu.>

Relembre o caso

As informações apuradas até o momento pela Polícia Civil indicam que Sidnei discutiu com o gerente da agência, quando o segurança interveio. "Durante a ação, Sidnei agrediu o segurança, que reagiu atirando contra ele. A vítima foi socorrida para uma unidade de saúde, mas não resistiu aos ferimentos", informou a corporação.>

Segundo a defesa, Jeanderson agiu "dentro dos limites da legalidade" ao ser agredido pelo funcionário. "No exercício de sua função como vigilante, ele interveio diante de um cliente descontrolado que ameaçava e agredia os atendentes da Caixa Econômica Federal. Ao tentar conter a situação, também foi agredido com um soco no rosto pelo referido cliente, que partiu para cima dele de forma violenta".>

Nota da Caixa Econômica Federal

A CAIXA lamenta profundamente o ocorrido na Agência Dias D´Ávila (BA) e presta solidariedade à família. O banco informa que a equipe da unidade acionou prontamente o SAMU para prestação de socorro ao cliente. A CAIXA está cooperando integralmente com as autoridades policiais, com as quais vai compartilhar mais informações.

