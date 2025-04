DIAS D'ÁVILA

Veja o que diz a defesa de segurança que atirou em cliente na Caixa Econômica

Sidnei de Souza Azevedo, de 43 anos, morreu após ser baleado pelo funcionário

Maysa Polcri

Publicado em 4 de abril de 2025 às 06:59

Cliente foi baleado dentro de agência da Caixa após discussão Crédito: Reprodução

A defesa de Jeanderson de Souza Santana, que matou um cliente da Caixa Econômica Federal, afirma que o segurança agiu em legítima defesa ao atirar em Sidnei de Souza Azevedo, de 43 anos. Durante uma confusão na agência, na tarde de quinta-feira (3), o vigilante atirou em Sidnei, que foi socorrido, mas não resistiu aos ferimentos.

Segundo a defesa, Jeanderson agiu "dentro dos limites da legalidade" ao ser agredido pelo funcionário. "No exercício de sua função como vigilante, ele interveio diante de um cliente descontrolado que ameaçava e agredia os atendentes da Caixa Econômica Federal. Ao tentar conter a situação, também foi agredido com um soco no rosto pelo referido cliente, que partiu para cima dele de forma violenta".

A gravação de uma das câmeras de segurança da agência mostra que Sidnei discutia com funcionários da Caixa enquanto Jeanderson apontava a arma para o cliente. O segurança tenta conter o cliente com uma das mãos, até que Sidnei desfere um golpe no vigilante, que atira. Outro segurança também aparece nas imagens.

Ainda segundo nota divulgada pela defesa, o segurança não teve a intenção de matar Sidnei. "Diante da possibilidade de ser desarmado, ter sua própria vida colocada em risco, bem como a vida dos atendentes e demais clientes, o Sr. Jeanderson realizou um único disparo com o intuito exclusivo de conter a injusta agressão. É importante destacar que não houve, em momento algum, a intenção de matar, mas sim de preservar vidas, agindo, portanto, em legítima defesa própria e de terceiros", completa.

Em nota, a Caixa Econômica Federal lamenta o ocorrido e informa que coopera com as investigações (veja abaixo). A reportagem questionou se o segurança foi ou será afastado, mas a Caixa não respondeu.

Sidnei de Souza Azevedo foi atendido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhado para uma Unidade de Pronto-Atendimento (UPA).O homem não resistiu ao ferimento e morreu durante a tarde.

O caso

As informações apuradas até o momento pela Polícia Civil indicam que Sidnei discutiu com o gerente da agência, quando o segurança interveio. "Durante a ação, Sidnei agrediu o segurança, que reagiu atirando contra ele. A vítima foi socorrida para uma unidade de saúde, mas não resistiu aos ferimentos", informou a corporação.

A Polícia Militar foi acionada e direcionou policiais da 36ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM) para a unidade localizada na Praça ACM, no centro da cidade.

"Ao chegarem, os militares constataram o fato, sendo que a vítima foi socorrida pelo Samu para uma unidade de saúde da região. O homem que efetuou o disparo foi identificado e encaminhado para a delegacia que atende à região, onde a ocorrência foi registrada", disse, em nota.

Nota da Caixa Econômica Federal